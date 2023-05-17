В Улан-Удэ экстренные службы подняли по тревоге из-за подозрительного портфеля

«Сотрудники группы разминирования ОМОНа в ходе осмотра портфеля обнаружили внутри личные вещи и документы. Их передали полицейским для дальнейшего поиска собственника», - сообщили в Росгвардии Бурятии.





Вечером 16 мая правоохранители Улан-Удэ получили сообщение о том, что на скамейке в парке на ул. Жердева лежит бесхозный портфель. На место незамедлительно прибыли экстренные службы, прилегающую территорию оцепили.В ведомстве призвали горожан не оставлять свои вещи без присмотра, чтобы не отвлекать силы оперативных служб.Фото: Росгвардия Бурятии