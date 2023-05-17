Происшествия 17.05.2023 в 12:00

В Улан-Удэ экстренные службы подняли по тревоге из-за подозрительного портфеля

Бесхозный портфель лежал на лавочке в парке
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ экстренные службы подняли по тревоге из-за подозрительного портфеля
Вечером 16 мая правоохранители Улан-Удэ получили сообщение о том, что на скамейке в парке на ул. Жердева лежит бесхозный портфель. На место незамедлительно прибыли экстренные службы, прилегающую территорию оцепили.

«Сотрудники группы разминирования ОМОНа в ходе осмотра портфеля обнаружили внутри личные вещи и документы. Их передали полицейским для дальнейшего поиска собственника», - сообщили в Росгвардии Бурятии.


В ведомстве призвали горожан не оставлять свои вещи без присмотра, чтобы не отвлекать силы оперативных служб.

Фото: Росгвардия Бурятии

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ЗУРХАЙ
с 17 по 23 мая

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