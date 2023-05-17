В Бурятии 74-летний дедушка зарезал человека в соцучреждении

В Закаменске,16 мая, в комнате социального учреждения произошло убийство. Жители обнаружили изувеченное тело 60-летнего мужчины. Признаки насильственной смерти были налицо – колото-резанные раны грудной клетки.

Следователи Джидинского района возбудили уголовное дело. По подозрению в преступлении задержали 74-летнего ранее судимого пенсионера. Незадолго до происшествия он выпивал вместе с погибшим. Во время допроса пожилой преступник подробно описал обстоятельства расправы над приятелем.

«Поздно вечером, живущие в одной комнате мужчины распивали спиртные напитки. Позднее на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, в ходе которой пожилой мужчина схватил нож и нанес им множественные удары потерпевшему в грудную клетку. От полученных повреждений мужчина скончался»,

- сообщают в Следкоме Бурятии.



Сейчас решатся вопрос об избрании меры пресечения для 74-летнего жителя. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.





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