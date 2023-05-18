Происшествия 18.05.2023 в 11:58

Житель Бурятии получил 19 лет колонии за убийство семейной пары

Бывший зэк, едва освободившись, совершил новое преступление
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии получил 19 лет колонии за убийство семейной пары
Сегодня Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении 44-летнего ранее судимого жителя села Турунтаево. Он обвинялся в убийстве двух односельчан.

Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, в конце октября 2022 года мужчина освободился из колонии, вернулся домой в Турунтаево и в последующие дни злоупотреблял спиртным. Днем 8 ноября он пришел в гости к 57-летнему односельчанину и его 42-летней сожительнице, где они стали распивать алкоголь.

Через некоторое время хозяин квартиры оскорбил гостя. Из-за этого между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый выхватил из кармана нож и нанес им множество ударов в грудь и живот потерпевшего. После чего, чтобы не оставлять свидетелей, зарезал его сожительницу, затем покинул дом и скрылся. На следующий день тела сельчан обнаружил сосед.

Злоумышленника вскоре задержали. Он не стал отпираться и дал подробные показания об обстоятельствах нападения на потерпевших, а также показал место в лесу, куда выкинул складной нож.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.

Фото: «Номер один»
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