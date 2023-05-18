Происшествия 18.05.2023 в 12:45

В Улан-Удэ задержали директора МУП «Городские маршруты»

В чем конкретно подозревают Алексея Кожевникова, пока не известно
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ задержали директора МУП «Городские маршруты»
17 мая в Улан-Удэ правоохранители задержали директора МУП «Городские маршруты» Алексея Кожевникова. Информацию об этом подтвердили в мэрии города.

«Более подробной информацией администрация города на данный момент не располагает. Также сообщаем, что МУП «Городские маршруты» функционирует в обычном режиме. Пассажирский транспорт работает в установленных графиках», - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Правоохранительные органы пока не комментируют задержание директора МУПа.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
с 17 по 23 мая

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