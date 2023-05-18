В Улан-Удэ задержали директора МУП «Городские маршруты»

17 мая в Улан-Удэ правоохранители задержали директора МУП «Городские маршруты» Алексея Кожевникова. Информацию об этом подтвердили в мэрии города.«Более подробной информацией администрация города на данный момент не располагает. Также сообщаем, что МУП «Городские маршруты» функционирует в обычном режиме. Пассажирский транспорт работает в установленных графиках», - сообщили в администрации Улан-Удэ.Правоохранительные органы пока не комментируют задержание директора МУПа.Фото: «Номер один»