Происшествия 18.05.2023 в 12:45
В Улан-Удэ задержали директора МУП «Городские маршруты»
В чем конкретно подозревают Алексея Кожевникова, пока не известно
Текст: Константин Воронов
17 мая в Улан-Удэ правоохранители задержали директора МУП «Городские маршруты» Алексея Кожевникова. Информацию об этом подтвердили в мэрии города.
«Более подробной информацией администрация города на данный момент не располагает. Также сообщаем, что МУП «Городские маршруты» функционирует в обычном режиме. Пассажирский транспорт работает в установленных графиках», - сообщили в администрации Улан-Удэ.
Правоохранительные органы пока не комментируют задержание директора МУПа.
Фото: «Номер один»
«Более подробной информацией администрация города на данный момент не располагает. Также сообщаем, что МУП «Городские маршруты» функционирует в обычном режиме. Пассажирский транспорт работает в установленных графиках», - сообщили в администрации Улан-Удэ.
Правоохранительные органы пока не комментируют задержание директора МУПа.
Фото: «Номер один»