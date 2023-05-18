В пригороде Улан-Удэ бомж напал на женщину

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего мужчину без определенного места жительства, подозреваемого в грабеже.Как сообщили в МВД Бурятии, бомж пришел в гости к малознакомой 43-летней женщине, проживающей в Поселье. После совместного распития спиртного гость ушел. Женщина заперла дверь и легла спать.Спустя несколько минут собутыльник вернулся и проник в дом, выломав доски на веранде. Хозяйка жилища проснулась и попросила его удалиться, однако злоумышленник схватил женщину за шею и начал душить. Затем он похитил лежащий под подушкой телефон и скрылся.Гаджет злоумышленник сбыл, а деньги потратил на приобретение очередной порции спиртного.По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Как отметили в полиции, мужчина ранее уже был судим за ряд тяжких преступлений.Фото: pixabay.com