Происшествия 18.05.2023 в 15:35
В пригороде Улан-Удэ бомж напал на женщину
Мужчина душил горожанку, а после отнял у нее телефон
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего мужчину без определенного места жительства, подозреваемого в грабеже.
Как сообщили в МВД Бурятии, бомж пришел в гости к малознакомой 43-летней женщине, проживающей в Поселье. После совместного распития спиртного гость ушел. Женщина заперла дверь и легла спать.
Спустя несколько минут собутыльник вернулся и проник в дом, выломав доски на веранде. Хозяйка жилища проснулась и попросила его удалиться, однако злоумышленник схватил женщину за шею и начал душить. Затем он похитил лежащий под подушкой телефон и скрылся.
Гаджет злоумышленник сбыл, а деньги потратил на приобретение очередной порции спиртного.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Как отметили в полиции, мужчина ранее уже был судим за ряд тяжких преступлений.
Фото: pixabay.com
Как сообщили в МВД Бурятии, бомж пришел в гости к малознакомой 43-летней женщине, проживающей в Поселье. После совместного распития спиртного гость ушел. Женщина заперла дверь и легла спать.
Спустя несколько минут собутыльник вернулся и проник в дом, выломав доски на веранде. Хозяйка жилища проснулась и попросила его удалиться, однако злоумышленник схватил женщину за шею и начал душить. Затем он похитил лежащий под подушкой телефон и скрылся.
Гаджет злоумышленник сбыл, а деньги потратил на приобретение очередной порции спиртного.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Как отметили в полиции, мужчина ранее уже был судим за ряд тяжких преступлений.
Фото: pixabay.com
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