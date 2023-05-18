Происшествия 18.05.2023 в 16:13

В Бурятии по вине женщины сгорели три дома

Сельчанка сжигала сухую траву, из-за сильного ветра огонь перекинулся на строения
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии по вине женщины сгорели три дома
Крупный пожар произошел днем 17 мая в СНТ «Лесник» Заиграевского района Бурятии. Возгорание охватило нежилые дома и надворные постройки на 6 дачных участках.

«Тушение осложнял сильный ветер и плотная застройка. Слаженные действия огнеборцев позволили не допустить распространения пожара на жилые дома. На полную ликвидацию возгорания потребовалось около двух часов. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.


В результате пожара огнем уничтожены 3 нежилых дачных дома, один строящийся дом и надворные постройки. Частично повреждены ограждения и надводные постройки на общей площади около 200 квадратных метров. Всего пострадали 6 дачных участков. Причиной возгорания стало нарушение требований особого противопожарного режима.

«Местная жительница в период установленного запрета сжигала сухую траву и мусор. Ветреная погода способствовала распространению горящих искр, в результате чего начался пожар. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье», - сообщили в МЧС.



Фото и видео: МВД Бурятии
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