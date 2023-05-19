Происшествия 19.05.2023 в 06:00
Супермошенница из Улан-Удэ со слезами умоляла отпустить её
Однако суд оказался непреклонен, женщина осталась под стражей
Текст: Василиса Шишкина
15 мая состоялся суд, где рассматривалась апелляционная жалоба Алины Банзаровой (имя, фамилия изменены), подозреваемой в мошенничестве, об изменении меры пресечения на более мягкую.
Напомним, речь идет о жительнице Бурятии. Молодая женщина поставила на поток массовый обман людей, представляясь одним людям работником Сбербанка, другим – брокером, а пожилым людям - соцработником. Самая распространенная легенда обманщицы – ее заработки на торгах, где она якобы выкупает за бесценок арестованную недвижимость, а потом продает по выгодной цене. Чтобы «инвестировать» в такие «лоты», она и приглашала всех желающих, обещая вернуть деньги с большими процентами. В том числе обманом лишила квартиры пенсионерку, оставив ее без единственного жилья.
Банзарову взяли под стражу две недели назад. По решению Октябрьского районного суда она должна находиться в СИЗО почти два месяца. Однако задержанную такая мера пресечения не устроила и она попыталась опротестовать решение суда, попросив сменить ее на подписку о невыезде или домашний арест. Но 15 мая Октябрьский суд Улан-Удэ жалобу отклонил, оставив прежнее решение в силе.
- Алина была с нами на суде по видеосвязи. Она рыдала, говорила, что уже почти все долги закрыла (что, конечно, неправда), что никогда не пряталась и всегда находится на связи. Просила отпустить ее домой. Также на заседание пришла ее мать, которая умоляла отпустить дочь домой. Ссылалась на то, что себя плохо чувствует, болеет. Тоже плакала, чуть ли не падала в обморок от слабости. Правда по завершении судебного процесса она пробежала мимо нас по лестнице уже как ни в чем не бывало. Ни слез, ни болезненной слабости уже не было в помине. Мы рады, что суд оставил решение о мере пресечения без изменений, несмотря на весь этот цирк и их актерскую игру, - говорят пострадавшие от рук мошенницы.
На сегодняшний день в отношении Алины Банзаровой уже возбуждено 11 уголовных дел о мошенничестве, еще четыре человека готовятся подать заявления. Судя по всему, поток пострадавших не иссякает.
Среди обманутых отозвались даже те, кто едва не стал родственником Алины Банзаровой.
- В 2013 году мы познакомились с Алиной. Брат двоюродный хотел жениться на ней, познакомил ее с нами, его родственниками. И тут, пока брат находился в командировке, она втерлась в доверие моей семьи, приезжала каждый день и ночевала у нас дома. Говорила, что беременна, свадьбу хотят сыграть. Мы ее приняли как невестку. Изначально говорила, что работает в банке, предложила нам подзаработать - внести деньги под проценты. И попросила нас взять кредиты и вложить, обещала вернуть с процентами через месяц. И мы доверились, не взяв даже расписки. Потом она начала исчезать. Перед приездом брата притворилась, что больна, с трубочкой в носу ходила и плакала, что ей больно. Мы в то время еще хотели написать заявление, но потом узнали, что на ней ничего не числится, у нее нет даже паспорта. До сих пор эти кредиты мы не смогли погасить, – жалуется пострадавшая Светлана.
В общей сложности родственников своего «жениха» Алина «нагрела» примерно на 2 млн рублей. Сейчас пострадавшие в числе других обманутых уже подали заявления в полицию.
Интересно, что среди пострадавших оказался даже известный в Бурятии и за ее пределами блогер, коуч, финансовый консультант. «Номер один» связался с ним через соцсети, мужчина подтвердил данный факт, однако подробностей схемы обмана, на которую попался, он нам так и не рассказал.
Расследование уголовных дел, возбужденных в отношении мошенницы, продолжается.
Фото: «Номер один»
Напомним, речь идет о жительнице Бурятии. Молодая женщина поставила на поток массовый обман людей, представляясь одним людям работником Сбербанка, другим – брокером, а пожилым людям - соцработником. Самая распространенная легенда обманщицы – ее заработки на торгах, где она якобы выкупает за бесценок арестованную недвижимость, а потом продает по выгодной цене. Чтобы «инвестировать» в такие «лоты», она и приглашала всех желающих, обещая вернуть деньги с большими процентами. В том числе обманом лишила квартиры пенсионерку, оставив ее без единственного жилья.
Банзарову взяли под стражу две недели назад. По решению Октябрьского районного суда она должна находиться в СИЗО почти два месяца. Однако задержанную такая мера пресечения не устроила и она попыталась опротестовать решение суда, попросив сменить ее на подписку о невыезде или домашний арест. Но 15 мая Октябрьский суд Улан-Удэ жалобу отклонил, оставив прежнее решение в силе.
- Алина была с нами на суде по видеосвязи. Она рыдала, говорила, что уже почти все долги закрыла (что, конечно, неправда), что никогда не пряталась и всегда находится на связи. Просила отпустить ее домой. Также на заседание пришла ее мать, которая умоляла отпустить дочь домой. Ссылалась на то, что себя плохо чувствует, болеет. Тоже плакала, чуть ли не падала в обморок от слабости. Правда по завершении судебного процесса она пробежала мимо нас по лестнице уже как ни в чем не бывало. Ни слез, ни болезненной слабости уже не было в помине. Мы рады, что суд оставил решение о мере пресечения без изменений, несмотря на весь этот цирк и их актерскую игру, - говорят пострадавшие от рук мошенницы.
На сегодняшний день в отношении Алины Банзаровой уже возбуждено 11 уголовных дел о мошенничестве, еще четыре человека готовятся подать заявления. Судя по всему, поток пострадавших не иссякает.
Среди обманутых отозвались даже те, кто едва не стал родственником Алины Банзаровой.
- В 2013 году мы познакомились с Алиной. Брат двоюродный хотел жениться на ней, познакомил ее с нами, его родственниками. И тут, пока брат находился в командировке, она втерлась в доверие моей семьи, приезжала каждый день и ночевала у нас дома. Говорила, что беременна, свадьбу хотят сыграть. Мы ее приняли как невестку. Изначально говорила, что работает в банке, предложила нам подзаработать - внести деньги под проценты. И попросила нас взять кредиты и вложить, обещала вернуть с процентами через месяц. И мы доверились, не взяв даже расписки. Потом она начала исчезать. Перед приездом брата притворилась, что больна, с трубочкой в носу ходила и плакала, что ей больно. Мы в то время еще хотели написать заявление, но потом узнали, что на ней ничего не числится, у нее нет даже паспорта. До сих пор эти кредиты мы не смогли погасить, – жалуется пострадавшая Светлана.
В общей сложности родственников своего «жениха» Алина «нагрела» примерно на 2 млн рублей. Сейчас пострадавшие в числе других обманутых уже подали заявления в полицию.
Интересно, что среди пострадавших оказался даже известный в Бурятии и за ее пределами блогер, коуч, финансовый консультант. «Номер один» связался с ним через соцсети, мужчина подтвердил данный факт, однако подробностей схемы обмана, на которую попался, он нам так и не рассказал.
Расследование уголовных дел, возбужденных в отношении мошенницы, продолжается.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество