В Улан-Удэ случаи нападения собак на детей стали регистрировать ежедневно

В Улан-Удэ в течение семи последних дней произошло семь нападений хозяйских собак на детей. В отношении владельцев животных собраны материалы для привлечения их к административной ответственности, сообщили в мэрии города.- Конец учебного года, дети больше времени проводят на улице, играют на детских площадках. Настоятельно просим горожан соблюдать правила содержания и выгула своих собак. Еще раз напоминаем о недопущении выгула своих домашних животных несовершеннолетними детьми. Дети приводят с собой собак на детские площадки, где они кусают других детей, – рассказал консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.В мэрии напомнили, что штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от трех до пяти тысяч рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ