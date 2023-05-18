Происшествия 18.05.2023 в 17:20

В Улан-Удэ случаи нападения собак на детей стали регистрировать ежедневно

Мэрия просит горожан соблюдать правила выгула своих животных
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ случаи нападения собак на детей стали регистрировать ежедневно
В Улан-Удэ в течение семи последних дней произошло семь нападений хозяйских собак на детей. В отношении владельцев животных собраны материалы для привлечения их к административной ответственности, сообщили в мэрии города.

- Конец учебного года, дети больше времени проводят на улице, играют на детских площадках. Настоятельно просим горожан соблюдать правила содержания и выгула своих собак. Еще раз напоминаем о недопущении выгула своих домашних животных несовершеннолетними детьми. Дети приводят с собой собак на детские площадки, где они кусают других детей, – рассказал консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

В мэрии напомнили, что штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от трех до пяти тысяч рублей.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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