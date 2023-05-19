Происшествия 19.05.2023 в 09:20

В Бурятии на Селенге перевернулась лодка с двумя рыбаками

Один из них утонул, второго спасли очевидцы
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии на Селенге перевернулась лодка с двумя рыбаками
Вечером 18 мая в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что в дельте реки Селенги в районе поселка Инкино перевернулась лодка с двумя рыбаками.

«Очевидцы спасли одного мужчину, он находится в удовлетворительном состоянии. Тело второго рыбака без признаков жизни также было поднято на берег», - сообщили в МЧС.

Фото: «Номер один»
Теги
несчастный случай

Все новости

В Бурятии на Селенге перевернулась лодка с двумя рыбаками
19.05.2023 в 09:20
В Бурятии ограничили движение на перевале Пыхта
19.05.2023 в 09:08
Оплата коммуналки за пустующую квартиру
19.05.2023 в 09:00
Супермошенница из Улан-Удэ со слезами умоляла отпустить её
19.05.2023 в 06:00
В Улан-Удэ случаи нападения собак на детей стали регистрировать ежедневно
18.05.2023 в 17:20
В центре Улан-Удэ на выходных можно бесплатно сдать тест на ВИЧ
18.05.2023 в 17:04
В Бурятии 18-летний убийца получил 9,5 лет колонии строгого режима за 69 ударов ножом
18.05.2023 в 16:58
В Бурятии по вине женщины сгорели три дома
18.05.2023 в 16:13
В Бурятии памятник пограничникам повредили случайно
18.05.2023 в 15:46
В Иркутске почтили память «воздушного маршала»
18.05.2023 в 15:40
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 мая

Читайте также
Супермошенница из Улан-Удэ со слезами умоляла отпустить её
Однако суд оказался непреклонен, женщина осталась под стражей
19.05.2023 в 06:00
В Улан-Удэ случаи нападения собак на детей стали регистрировать ежедневно
Мэрия просит горожан соблюдать правила выгула своих животных
18.05.2023 в 17:20
В Бурятии 18-летний убийца получил 9,5 лет колонии строгого режима за 69 ударов ножом
Он убивал 67-летнюю соседку из-за прежних конфликтов и неприязненных отношений
18.05.2023 в 16:58
В Бурятии по вине женщины сгорели три дома
Сельчанка сжигала сухую траву, из-за сильного ветра огонь перекинулся на строения
18.05.2023 в 16:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru