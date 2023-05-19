В Бурятии на Селенге перевернулась лодка с двумя рыбаками

Вечером 18 мая в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что в дельте реки Селенги в районе поселка Инкино перевернулась лодка с двумя рыбаками.«Очевидцы спасли одного мужчину, он находится в удовлетворительном состоянии. Тело второго рыбака без признаков жизни также было поднято на берег», - сообщили в МЧС.Фото: «Номер один»