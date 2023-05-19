Происшествия 19.05.2023 в 09:20
В Бурятии на Селенге перевернулась лодка с двумя рыбаками
Один из них утонул, второго спасли очевидцы
Текст: Константин Воронов
Вечером 18 мая в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что в дельте реки Селенги в районе поселка Инкино перевернулась лодка с двумя рыбаками.
«Очевидцы спасли одного мужчину, он находится в удовлетворительном состоянии. Тело второго рыбака без признаков жизни также было поднято на берег», - сообщили в МЧС.
Фото: «Номер один»
«Очевидцы спасли одного мужчину, он находится в удовлетворительном состоянии. Тело второго рыбака без признаков жизни также было поднято на берег», - сообщили в МЧС.
Фото: «Номер один»
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