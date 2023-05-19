Происшествия 19.05.2023 в 11:51
В Бурятии пожар уничтожил гараж с автомобилем и мотоциклом
Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки
Текст: Константин Воронов
Днём 17 мая на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании гаража на станции Таловка Прибайкальского района.
«На момент прибытия пожарных каркасный бетонный гараж был полностью охвачен огнем. Внутри находился автомобиль «ВАЗ-2104» и мотоцикл «Эндуро», эвакуировать их не представлялось возможным, так как гараж был полностью охвачен огнём изнутри. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилась 41 минута», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара огнем полностью уничтожен гараж с автомобилем и мотоциклом. Пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри гаража.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент прибытия пожарных каркасный бетонный гараж был полностью охвачен огнем. Внутри находился автомобиль «ВАЗ-2104» и мотоцикл «Эндуро», эвакуировать их не представлялось возможным, так как гараж был полностью охвачен огнём изнутри. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилась 41 минута», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара огнем полностью уничтожен гараж с автомобилем и мотоциклом. Пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри гаража.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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