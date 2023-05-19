В Бурятии пожар уничтожил гараж с автомобилем и мотоциклом

Днём 17 мая на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании гаража на станции Таловка Прибайкальского района.«На момент прибытия пожарных каркасный бетонный гараж был полностью охвачен огнем. Внутри находился автомобиль «ВАЗ-2104» и мотоцикл «Эндуро», эвакуировать их не представлялось возможным, так как гараж был полностью охвачен огнём изнутри. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилась 41 минута», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара огнем полностью уничтожен гараж с автомобилем и мотоциклом. Пострадавших нет.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри гаража.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС