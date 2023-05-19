Происшествия 19.05.2023 в 15:18

В центре Улан-Удэ прохожие нашли труп мужчины

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего
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Текст: Евгения Гармаева
В центре Улан-Удэ прохожие нашли труп мужчины

Сегодня утром прямо в центре столицы Бурятии жители обнаружили труп мужчины. Он лежал на тротуаре по улице Свердлова. Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в тг-канале «Бурятия Онлайн»

«По предварительным данным без признаков насильственной смерти», 

- сообщили «Номер один» в МВД Бурятии.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.


Фото: скриншот из видео

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