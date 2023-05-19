Происшествия 19.05.2023 в 15:18
В центре Улан-Удэ прохожие нашли труп мужчины
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня утром прямо в центре столицы Бурятии жители обнаружили труп мужчины. Он лежал на тротуаре по улице Свердлова. Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в тг-канале «Бурятия Онлайн»
«По предварительным данным без признаков насильственной смерти»,
- сообщили «Номер один» в МВД Бурятии.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: скриншот из видео