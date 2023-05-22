Происшествия 22.05.2023 в 10:57

В Бурятии за выходные погибли два водителя

Одному из них был 81 год
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии за выходные погибли два водителя
Два смертельных ДТП произошли за минувшие выходные в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, первое происшествие случилось в ночь с субботы на воскресенье на центральной площади Кабанска. 31-летний водитель «Лексуса» не справился с управлением и врезался в установленную там сцену. В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте. Нетрезвый пассажир иномарки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу.

Второе ДТП случилось вчера днем в Кяхтинском районе. Там 81-летний водитель автомобиля «Тойота Платц», ехавший со стороны села Энхэ Тала в направлении села Мурочи, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте. Как установили сотрудники Госавтоинспекции, пенсионер не был пристегнут ремнем безопасности.

Фото: ГИБДД Бурятии
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