В Бурятии добровольцы не смогли выехать тушить пожар из-за сломанной машины

Ночью 21 мая в селе Шаралдай Мухоршибирского района загорелся двухквартирный одноэтажный жилой дом. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на место происшествия направились сотрудники ПЧ-60 и ПЧ-81 7-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ, дислоцирующиеся на расстоянии 15 и 25 км от места возгорания. Добровольная пожарная команда из села Шаралдай не смогла выехать на борьбу с огнем из-за неисправности пожарного автомобиля.«На момент прибытия пожарных горела веранда и крыша дома. Жильцы эвакуировалась самостоятельно. Распространение огня на весь дом допущено не было. Для полной ликвидации возгорания огнеборцам потребовалось около полутора часов», - рассказали в агентстве.В результате пожара полностью сгорели веранда, крыша котельной и дома, огнем повреждены помещения кухни и зала в одной из квартир.Как отметили в агентстве, последствия пожара могли быть меньше, если бы на борьбу с огнем прибыли добровольные пожарные. Однако их автомобиль неисправен уже долгое время.Ситуацию в Шаралдае вчера разобрали на заседании республиканского оперативного штаба по тушению лесных и ландшафтных пожаров.«Данный пожар можно было ликвидировать гораздо быстрее и на меньшей площади, если бы добровольная пожарная команда принимала участие в тушении. Это говорит о том, что глава сельского поселения «Шаралдайское» не обеспечил выполнение первичных мер пожарной безопасности, тем самым не обеспечил защиту жителей села, которые его избрали», - заявил на совещании зампред правительства Бурятии Петр Мордовской.Чиновник также дал поручение проинформировать о сложившейся ситуации надзорные органы.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС