Происшествия 23.05.2023 в 10:07
Житель Бурятии попал под прицеп трактора
Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами
Текст: Константин Воронов
ДТП с пострадавшим произошло вечером 22 мая в селе Улентуй. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 29-летний водитель трактора «Шифен» с пьяным пассажиром, который сел на правое крыло, ехал по ул. Центральная. В ходе движения сельчанин не удержался и упал с трактора, угодив под колеса прицепа.
В результате происшествия 32-летний мужчина получил многочисленные травмы брюшной полости. Его госпитализировали в больницу.
Как отметили в Госавтоинспекции, прав на управление трактором у водителя не было.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате происшествия 32-летний мужчина получил многочисленные травмы брюшной полости. Его госпитализировали в больницу.
Как отметили в Госавтоинспекции, прав на управление трактором у водителя не было.
Фото: ГИБДД Бурятии
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