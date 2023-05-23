Житель Бурятии попал под прицеп трактора

ДТП с пострадавшим произошло вечером 22 мая в селе Улентуй. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 29-летний водитель трактора «Шифен» с пьяным пассажиром, который сел на правое крыло, ехал по ул. Центральная. В ходе движения сельчанин не удержался и упал с трактора, угодив под колеса прицепа.В результате происшествия 32-летний мужчина получил многочисленные травмы брюшной полости. Его госпитализировали в больницу.Как отметили в Госавтоинспекции, прав на управление трактором у водителя не было.Фото: ГИБДД Бурятии