Происшествия 23.05.2023 в 10:07

Житель Бурятии попал под прицеп трактора

Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии попал под прицеп трактора
ДТП с пострадавшим произошло вечером 22 мая в селе Улентуй. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 29-летний водитель трактора «Шифен» с пьяным пассажиром, который сел на правое крыло, ехал по ул. Центральная. В ходе движения сельчанин не удержался и упал с трактора, угодив под колеса прицепа.

В результате происшествия 32-летний мужчина получил многочисленные травмы брюшной полости. Его госпитализировали в больницу.

Как отметили в Госавтоинспекции, прав на управление трактором у водителя не было.

Фото: ГИБДД Бурятии
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с 17 по 23 мая

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