Происшествия 23.05.2023 в 12:41

В Бурятии остановили пожар, угрожавший уничтожить село

Сейчас возгорание локализовано на площади 50 га
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии остановили пожар, угрожавший уничтожить село
Днем 22 мая восточнее улуса Добо-Енхор Заиграевского района произошло загорание сухой травы. Как рассказали в МЧС Бурятии, на тушение были брошены силы 3-го Заиграевского отряда ГПС, лесная охрана, патрульно-маневренная группа сельского поселения «Первомаевское». К ним подключились жители поселения Дабатуйское. С подвозом воды также помогала техника из Заиграево и Онохоя.

«На защиту населенного пункта Додо-Енхор и животноводческих стоянок, попавших в зону пожара, был привлечен опорный пункт Главного управления МЧС России по по тушению крупных пожаров. Всего в борьбе с огнем были задействованы более 70 человек и 18 единиц техники», - рассказали в МЧС.


На данный момент возгорание локализовано на площади 50 га. Произведена опашка по всему периметру пожара, выставлены посты. Тушение продолжается.

«Угроза перехода огня на населенный пункт и животноводческие стоянки полностью отсутствует», - заверили в МЧС.

Пострадавших в результате происшествия нет. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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