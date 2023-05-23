В Бурятии остановили пожар, угрожавший уничтожить село

«На защиту населенного пункта Додо-Енхор и животноводческих стоянок, попавших в зону пожара, был привлечен опорный пункт Главного управления МЧС России по по тушению крупных пожаров. Всего в борьбе с огнем были задействованы более 70 человек и 18 единиц техники», - рассказали в МЧС.





Днем 22 мая восточнее улуса Добо-Енхор Заиграевского района произошло загорание сухой травы. Как рассказали в МЧС Бурятии, на тушение были брошены силы 3-го Заиграевского отряда ГПС, лесная охрана, патрульно-маневренная группа сельского поселения «Первомаевское». К ним подключились жители поселения Дабатуйское. С подвозом воды также помогала техника из Заиграево и Онохоя.На данный момент возгорание локализовано на площади 50 га. Произведена опашка по всему периметру пожара, выставлены посты. Тушение продолжается.«Угроза перехода огня на населенный пункт и животноводческие стоянки полностью отсутствует», - заверили в МЧС.Пострадавших в результате происшествия нет. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС.Фото: МЧС Бурятии