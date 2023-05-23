В Улан-Удэ бизнесмена будут судить за крупную контрабанду нефрита

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя компании, обвиняемого в двух эпизодах контрабанды нефрита.Как сообщили в следственном ведомстве, в 2013 года обвиняемый незаконно вывез из России более 30 тонн нефрита на сумму свыше 29 млн рублей без его декларирования в установленном порядке.Кроме того, в 2021 году фигурант попытался незаконно вывезти из России более 340 кг жадеита и более 6 тонн нефрита на сумму свыше 53 млн рублей. В качестве подтверждения законности сделки в таможенные декларации были внесены недостоверные сведения о происхождении нефрита, а жадеит и вовсе не был задекларирован.Как уточнили в ведомстве, оперативное сопровождение по делу вели сотрудники УФСБ Бурятии. Вину в инкриминируемых преступлениях бизнесмен признал в полном объеме.В настоящее время уголовное дело с утвержденным Бурятским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.Фото: russianstock.ru