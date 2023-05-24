Происшествия 24.05.2023 в 11:28

В Улан-Удэ случайно задержанный мужчина оказался злостным алиментщиком

Горожанин распивал алкоголь на остановке, чем привлек внимание росгвардейцев
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ случайно задержанный мужчина оказался злостным алиментщиком
В Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на мужчину, который на остановке по ул. Дзержинского распивал из бутылки алкоголь. В ходе установления его личности выяснилось, что гражданин находится в оперативном розыске.

«28-летний улан-удэнец с 2019 года уклоняется от уплаты алиментов на содержание 7-летнего ребенка, его задолженность составляет свыше 1 миллиона рублей. Задержанного мужчину привлекли к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте и передали судебному приставу для принятия правого решения», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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