Происшествия 24.05.2023 в 11:59
В Улан-Удэ ищут пропавшего мужчину
Горожанин покинул дом 10 мая, с тех пор его не видели
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ полиция разыскивает 58-летнего Олега Кожемжарова. Утром 10 мая мужчина ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Приметы: европейской внешности, на вид 65 лет, рост около 175 см, плотного телосложения, волосы темные с проседью, глаза карие.
Был одет в темно-зеленую куртку, черные штаны с боковыми карманами на бедре, черные кроссовки.
При себе имел паспорт, трудовую книжку.
При наличии какой-либо информации о мужчине либо его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-924-390-60-60, 8-983-535-60-91 или 102 (112).
Приметы: европейской внешности, на вид 65 лет, рост около 175 см, плотного телосложения, волосы темные с проседью, глаза карие.
Был одет в темно-зеленую куртку, черные штаны с боковыми карманами на бедре, черные кроссовки.
При себе имел паспорт, трудовую книжку.
При наличии какой-либо информации о мужчине либо его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-924-390-60-60, 8-983-535-60-91 или 102 (112).
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