В Улан-Удэ ищут пропавшего мужчину

В Улан-Удэ полиция разыскивает 58-летнего Олега Кожемжарова. Утром 10 мая мужчина ушел из дома и до сих пор не вернулся.Приметы: европейской внешности, на вид 65 лет, рост около 175 см, плотного телосложения, волосы темные с проседью, глаза карие.Был одет в темно-зеленую куртку, черные штаны с боковыми карманами на бедре, черные кроссовки.При себе имел паспорт, трудовую книжку.При наличии какой-либо информации о мужчине либо его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-924-390-60-60, 8-983-535-60-91 или 102 (112).