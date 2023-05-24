Происшествия 24.05.2023 в 12:47

В Улан-Удэ работника авиазавода признали виновным в убийстве

Мужчина так и не признал своей вины, утверждая, что лишь защищался
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Текст: Василиса Шишкина
В Улан-Удэ работника авиазавода признали виновным в убийстве
В Улан-Удэ суд на основании вердикта коллегии присяжных вынес приговор в отношении горожанина, обвиняемого в убийстве. По версии гособвинения, 41-летний работник авиазавода Евгений Хромов до смерти избил приятеля детства возле собственного подъезда. Как рассказал впоследствии сам Хромов, причиной конфликта стала ревность.

Евгений Хромов и Сергей Кириллов когда-то в детстве жили в одном дворе, дружили. Но потом дороги бывших приятелей разошлись. Вероятно, судьба не зря разделила их по разные стороны, однако в 2022 году мужчины совершенно случайно встретились вновь. Хромов увидел объявление о сдаче в аренду гаража и позвонил по указанному номеру. Владельцем гаража по совпадению оказался Кириллов. Нет, большой дружбы между ними не случилось, жители двух близлежащих домов общались редко, исключительно по поводу гаража.

А затем снова случилось еще одно роковое совпадение. Оба мужчины волей случая оказались в одном баре. Каждый гулял со своей компанией, но когда заведение закрылось, Сергей и Евгений оказались на одной и той же дороге, ведь жили они рядом. Слово за слово, прогулка до дома закончилась неожиданно. В первом часу ночи рядом с подъездом, где проживал Хромов, между мужчинами разразился скандал, переросший в жестокую драку. Свидетелей ссоры не было, как и случайных прохожих, которые могли бы разнять двух драчунов. По версии Хромова, ссора произошла по пустяковой причине – якобы сосед приревновал его к своей жене.

- По его словам, он сказал Кирилову, что у него очень симпатичная жена. Комплимент был невинный, но Сергей в ответ якобы повел себя неадекватно, набросился на него и стал душить. По версии Хромова, в ответ ему ничего не оставалось делать, как обороняться, - поясняет детали дела помощник прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ Наталья Фурсова.

Однако следователи пришли к совсем иному выводу. Как показала экспертиза, Кириллову нанесли не менее семи ударов в голову. Причем с такой силой, что у потерпевшего был проломлен череп. Эксперты пояснили, что кулаками нанести такие удары невозможно. Хромов явно использовал какой-то предмет, но в ходе расследования он так и не был установлен. Кириллов скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время от открытой черепно-мозговой травмы. У самого Хромова зафиксированы на теле лишь небольшие царапины и ссадина на шее.

К слову, в деле фигурирует рассказ отца Хромова, которому в ту ночь сын рассказал о том, что наделал, и даже предложил выйти и посмотреть на тело противника.

Также Хромов признался, что не был сильно пьян в ту ночь и осознавал свои действия. Однако он по сей день не признает своей вины и клянется, что ему пришлось защищаться от агрессивного соперника, что он действовал только в рамках самообороны.

Обвиняемый в убийстве заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.

- У Кириллова была судимость за управление авто в состоянии алкогольного опьянения. До этого неоднократно возбуждались уголовные дела по угрозе убийством. Он угрожал убийством своей бывшей супруге. Однако три раза подряд эти дела прекращались за примирением сторон. Категория дел по статье 105 позволяет ходатайствовать о суде присяжных. Когда перед присяжными рассматриваются обстоятельства совершения  преступления, мы не имеем права изучать личные данные, судимости обвиняемого, - комментирует Наталья Фурсова.

По всей видимости, Хромов надеялся разжалобить присяжных, ничего не знающих о нем как о человеке, однако такой расчет не оправдался. К слову, представители завода и его бывшая жена действительно выступили в защиту обвиняемого, рассказав о нем как о положительном человеке. Однако и это не помогло. Присяжные единогласно признали его виновным в убийстве.

- Вердиктом суда присяжных Евгений Кириллов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Судом Железнодорожного района ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд признал за гражданскими истцами – родственниками Кириллова - право на удовлетворение гражданских исков, передав вопрос о размере их возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, - говорит помощник прокурора.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фамилии и имена фигурантов дела изменены

Фото: pixabay.com
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