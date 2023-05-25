В Бурятии у пьяной автоледи отобрали автомобиль

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы села Хоринск. Она обвинялась в пьяном вождении автомобиля.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, женщина привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в январе 2023 года она вновь села за руль после употребления спиртного.Суд признал женщину виновной и приговорил ее к обязательным работам сроком на 180 часов. Также ее на 2 года лишили водительских прав.Автомобиль «Мазда», на котором ехала пьяная сельчанка, конфискован.Фото: pixabay.com