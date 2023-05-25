Происшествия 25.05.2023 в 09:18

В Бурятии у пьяной автоледи отобрали автомобиль

Также женщине придется отработать 180 часов на благо общества
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии у пьяной автоледи отобрали автомобиль
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы села Хоринск. Она обвинялась в пьяном вождении автомобиля.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, женщина привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в январе 2023 года она вновь села за руль после употребления спиртного.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к обязательным работам сроком на 180 часов. Также ее на 2 года лишили водительских прав.

Автомобиль «Мазда», на котором ехала пьяная сельчанка, конфискован.

Фото: pixabay.com
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