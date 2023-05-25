Происшествия 25.05.2023 в 10:26

В Бурятии мошенники обманули супругу мобилизованного

Женщина возмутилась, что её мужу после ранения не дали отпуск, и нашла в интернете «юристов»
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии мошенники обманули супругу мобилизованного
О случае обмана супруги мобилизованного жителя Закаменского района сообщил вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел МВД.

Как рассказали в чате, в октябре 2022 года мужчину мобилизовали на специальную военную операцию. В феврале 2023 года он получил ранение, после которого проходил длительное лечение. По окончании лечения мужчине дали 3 дня на сборы и возвращение в зону СВО.

Женщина возмутилась тем, что её супругу не предоставили длительный отпуск для восстановления. В интернете она нашла сайт, где обещалась «бесплатная консультация юристов и адвокатов по любым правовым вопросам».

Сельчанка оставила на сайте свои персональные данные, номер телефона для связи и изложила суть жалобы. В этот же день ей позвонил мнимый специалист. Он пояснил, что для решения ее проблемы и предоставления отпуска мобилизованному необходимо перечислить 30 тысяч рублей, чтобы специалист мог оформить необходимые документы на отпуск.

Гражданка перевела деньги, однако больше на связь с ней никто не выходил. Поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Фото: «Номер один»
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