В Бурятии мошенники обманули супругу мобилизованного

О случае обмана супруги мобилизованного жителя Закаменского района сообщил вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел МВД.Как рассказали в чате, в октябре 2022 года мужчину мобилизовали на специальную военную операцию. В феврале 2023 года он получил ранение, после которого проходил длительное лечение. По окончании лечения мужчине дали 3 дня на сборы и возвращение в зону СВО.Женщина возмутилась тем, что её супругу не предоставили длительный отпуск для восстановления. В интернете она нашла сайт, где обещалась «бесплатная консультация юристов и адвокатов по любым правовым вопросам».Сельчанка оставила на сайте свои персональные данные, номер телефона для связи и изложила суть жалобы. В этот же день ей позвонил мнимый специалист. Он пояснил, что для решения ее проблемы и предоставления отпуска мобилизованному необходимо перечислить 30 тысяч рублей, чтобы специалист мог оформить необходимые документы на отпуск.Гражданка перевела деньги, однако больше на связь с ней никто не выходил. Поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»