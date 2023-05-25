В Бурятии пожилой водитель устроил крупное ДТП

Крупное ДТП произошло днем 24 мая на 261-м км автодороги Гусиноозерск -Петропавлока – Закаменск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 74-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» в 20 км от Закаменска не справился с управлением и врезался в бетонные блоки.В результате аварии травмы получили сам водитель и три пассажира иномарки: 70-летний мужчина, 4-летняя девочка и 7-летний мальчик. Всех пострадавших госпитализировали в Закаменскую ЦРБ.Как сообщает вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7», состояние трех пострадавших оценивается как средней степени тяжести, один находится в тяжелом состоянии.Фото: «Номер один»