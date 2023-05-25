Происшествия 25.05.2023 в 12:29

В Бурятии пассажир иномарки оказался в коме после аварии

На трассе перевернулся автомобиль под управлением пьяного водителя
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пассажир иномарки оказался в коме после аварии
В Бурятии сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которое случилось сегодня ранним утром на 48-м км трассы Улан-Удэ - Романовка – Чита в Заиграевском районе.

По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Тойота Премио», который был пьян, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии травмы получили 3 пассажира иномарки, их госпитализировали. Как уточнили в Госавтоинспекции, один из пострадавших находится в состоянии комы.

Фото: ГИБДД Бурятии
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