В Бурятии пассажир иномарки оказался в коме после аварии

В Бурятии сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которое случилось сегодня ранним утром на 48-м км трассы Улан-Удэ - Романовка – Чита в Заиграевском районе.По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Тойота Премио», который был пьян, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии травмы получили 3 пассажира иномарки, их госпитализировали. Как уточнили в Госавтоинспекции, один из пострадавших находится в состоянии комы.Фото: ГИБДД Бурятии