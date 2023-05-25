Происшествия 25.05.2023 в 13:40
Бывший заместитель прокурора Бурятии оказался в тюремной больнице
Владимира Фалилеева обвиняют в получении взяток на 10 млн рублей
Как сообщает «Ъ-Сибирь», в тюремную больницу госпитализирован экс-прокурор Новосибирской области, бывший заместитель прокурора Бурятии Владимир Фалилеев. Он был арестован в феврале прошлого года по обвинению во взяточничестве. Из СИЗО экс-прокурор переведен в лечебно-исправительное учреждение ЛИУ-10, сообщили источники, не уточнив, какой диагноз ему поставлен. Получить комментарий в ГУ ФСИН России по Новосибирской области пока не удалось.
Владимира Фалилеева, который в 2015–2018 годах занимал пост прокурора Новосибирской области, задержали в феврале 2022 года и по решению суда поместили в СИЗО. Его защитник ходатайствовал о домашнем аресте для своего клиента, но всякий раз получал отказ. Основанием для смягчении меры пресечения указывалось в том числе состояние здоровья Владимира Фалилеева.
Расследование уголовного дела экс-прокурора уже завершено. Правоохранительные органы его не комментируют.
По данным источников «Ъ-Сибирь», бывшему прокурору вменяется в вину то, что он якобы получал взятки от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового в обмен на покровительство. Взятки, общая сумма которых составила около 10 млн руб., передавались как наличными, так и услугами — в частности, бизнесмен оплачивал лечение родственника прокурора, ремонт и парковку его автомобиля. Владимир Фалилеев заявляет о непричастности к инкриминируемому ему преступлению.
По решению 8 кассационного суда, которое состоялось сегодня, уголовное дело в отношении бывшего новосибирского прокурора рассмотрит Ленинский районный суд Барнаула.
Напомним, Владимир Фалилеев – уроженец Бурятии, начинал свою карьеру в прокуратуре республики. К 1993 году дослужился до должности заместителя прокурора Бурятии и занимал ее до 2005 года. Затем три года (с 2005-го по 2008-й) возглавлял прокуратуру Читинской области и семь лет (с 2008-го по 2015-й) – прокуратуру Забайкальского края.
В мае 2015 года Владимира Фалилеева назначили прокурором Новосибирской области, но на этой должности он надолго не задержался. Уже в ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии Владимира Фалилеева с поста.
Фото: fsin.gov.ru
Владимира Фалилеева, который в 2015–2018 годах занимал пост прокурора Новосибирской области, задержали в феврале 2022 года и по решению суда поместили в СИЗО. Его защитник ходатайствовал о домашнем аресте для своего клиента, но всякий раз получал отказ. Основанием для смягчении меры пресечения указывалось в том числе состояние здоровья Владимира Фалилеева.
Расследование уголовного дела экс-прокурора уже завершено. Правоохранительные органы его не комментируют.
По данным источников «Ъ-Сибирь», бывшему прокурору вменяется в вину то, что он якобы получал взятки от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового в обмен на покровительство. Взятки, общая сумма которых составила около 10 млн руб., передавались как наличными, так и услугами — в частности, бизнесмен оплачивал лечение родственника прокурора, ремонт и парковку его автомобиля. Владимир Фалилеев заявляет о непричастности к инкриминируемому ему преступлению.
По решению 8 кассационного суда, которое состоялось сегодня, уголовное дело в отношении бывшего новосибирского прокурора рассмотрит Ленинский районный суд Барнаула.
Напомним, Владимир Фалилеев – уроженец Бурятии, начинал свою карьеру в прокуратуре республики. К 1993 году дослужился до должности заместителя прокурора Бурятии и занимал ее до 2005 года. Затем три года (с 2005-го по 2008-й) возглавлял прокуратуру Читинской области и семь лет (с 2008-го по 2015-й) – прокуратуру Забайкальского края.
В мае 2015 года Владимира Фалилеева назначили прокурором Новосибирской области, но на этой должности он надолго не задержался. Уже в ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии Владимира Фалилеева с поста.
Фото: fsin.gov.ru
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