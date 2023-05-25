Происшествия 25.05.2023 в 13:53
В Улан-Удэ возле торгового центра сгорел автомобиль
Хозяйка машины госпитализирована с ожогами
Текст: Константин Воронов
Сегодня днем на улице Сахьяновой в Улан-Удэ загорелся припаркованный автомобиль. Как сообщили в МЧС Бурятии, на место происшествия незамедлительно было направлено подразделение пожарно-спасательной части.
«Пожар был ликвидирован менее чем за 10 минут. Из автомобиля эвакуирован газовый баллон. Получила травмы женщина-водитель. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение», - рассказали в МЧС.
Причина пожара сейчас устанавливается, на месте работает дознаватель.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ
«Пожар был ликвидирован менее чем за 10 минут. Из автомобиля эвакуирован газовый баллон. Получила травмы женщина-водитель. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение», - рассказали в МЧС.
Причина пожара сейчас устанавливается, на месте работает дознаватель.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ
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