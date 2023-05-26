В Бурятии ребенок попал под поезд

Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка на железной дороге в Бурятии.Как сообщили в следственном ведомстве, днем 25 мая на железной дороге в районе поселка Онохой ребенок попал под грузовой поезд. В результате происшествия мальчик получил травмы, его доставили в больницу.«В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия. Назначен комплекс необходимых экспертиз. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.Фото: «Номер один»