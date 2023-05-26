Происшествия 26.05.2023 в 09:21

В Бурятии выявлен очаг бруцеллёза

На месте происшествия сейчас работают специалисты Управления ветеринарии
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии выявлен очаг бруцеллёза
25 мая в МЧС Бурятии от Управления ветеринарии поступила информация о том, что при проведении плановых противоэпизоотических мероприятий в Джидинском районе у крупного рогатого скота выявлен бруцеллёз.

«Проводятся клинические осмотры животных. Запланированы карантинные мероприятия», - сообщили в МЧС.

Бруцеллёз — это инфекция, которая поражает домашний скот и может передаваться человеку, если тот выпьет непастеризованного молока, съест плохо прожаренное мясо или просто погладит заражённое животное. На ранней стадии бруцеллёз легко вылечить, но без лечения заболевание приводит к разрушению внутренних органов.

Фото: «Номер один»
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