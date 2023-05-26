В Бурятии выявлен очаг бруцеллёза

25 мая в МЧС Бурятии от Управления ветеринарии поступила информация о том, что при проведении плановых противоэпизоотических мероприятий в Джидинском районе у крупного рогатого скота выявлен бруцеллёз.«Проводятся клинические осмотры животных. Запланированы карантинные мероприятия», - сообщили в МЧС.Бруцеллёз — это инфекция, которая поражает домашний скот и может передаваться человеку, если тот выпьет непастеризованного молока, съест плохо прожаренное мясо или просто погладит заражённое животное. На ранней стадии бруцеллёз легко вылечить, но без лечения заболевание приводит к разрушению внутренних органов.Фото: «Номер один»