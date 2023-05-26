Происшествия 26.05.2023 в 10:10

В Бурятии уничтожат весь заболевший бруцеллезом скот

Пока известно о заражении 21 животного в одном из хозяйств Джидинского района
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии уничтожат весь заболевший бруцеллезом скот
Управление ветеринарии Бурятии сообщило подробности о вспышке бруцеллеза, выявленного в Джидинском районе Бурятии.

По данным ведомства, опасную инфекцию обнаружили при плановых исследованиях в одном из хозяйств района. Диагноз установлен у 21 головы крупного рогатого скота.

«В Джидинском районе оперативно была собрана противоэпизоотическая комиссия, на которой ответственные ведомства определили дальнейшие действия по недопущению распространения болезни и по ее ликвидации. Согласно ветеринарным правилам, больные животные подлежат убою. Ветеринарной службой проводится клинический осмотр имеющегося в неблагополучном пункте крупного рогатого скота, установлены дезинфекционные барьеры», - рассказали в Управлении ветеринарии.

Как отметили в ведомстве, последний случай бруцеллеза на территории республики был зарегистрирован в 2020 году в Тункинском районе.

Бруцеллез относят к наиболее опасным инфекционным заболеваниям хронического характера как для животных, так и для человека. Хозяйства и предприятия, где зафиксирована вспышка данного заболевания, подлежат закрытию на карантин.

Бруцеллёз у животных является латентным заболеванием, которое может протекать без симптомов, поэтому основным методом выявления больных животных являются плановые исследования.

Главной опасностью болезни является то, что ей также болеет человек. Чаще бруцеллёз начинается остро, характеризуется поражением кровеносных сосудов, нервной системы и костно-суставного аппарата, иногда могут быть психические расстройства. Болезнь длится в среднем 3 месяца, но может затягиваться до 1-2 лет и более. Стойкие остаточные явления после перенесенного бруцеллёза могут привести к инвалидности.

Человек заражается бруцеллёзом при употреблении сырого молока от больных животных и приготовленных из него молочных продуктов, а также недостаточно проваренного и прожаренного мяса. Заражение может произойти и на производстве, связанном с обработкой кожи и шерсти, а также при уходе за больными животными и через предметы, зараженные их выделениями.

Фото: Управление ветеринарии
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скот инфекции

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