В Улан-Удэ 20-летний закладчик получил 8 лет «строгача»

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего горожанина. Он обвинялся в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, парень оборудовал в городе 18 тайников с наркотиками и сфотографировал места, где их спрятал. Отчеты о своей «работе» с указанием координат «закладок» улан-удэнец отправил оператору интернет-магазина по продаже зелья для дальнейшей передачи этой информации наркопотребителям.Суд признал парня виновным и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»