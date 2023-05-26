Происшествия 26.05.2023 в 11:15

В Улан-Удэ 20-летний закладчик получил 8 лет «строгача»

Парень оборудовал в городе 18 тайников с наркотиками
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ 20-летний закладчик получил 8 лет «строгача»
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего горожанина. Он обвинялся в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, парень оборудовал в городе 18 тайников с наркотиками и сфотографировал места, где их спрятал. Отчеты о своей «работе» с указанием координат «закладок» улан-удэнец отправил оператору интернет-магазина по продаже зелья для дальнейшей передачи этой информации наркопотребителям.

Суд признал парня виновным и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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