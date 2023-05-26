Происшествия 26.05.2023 в 11:24
В Бурятии нашли одежду пропавшего сторожа
Сам мужчина не обнаружен
Текст: Константин Воронов
В Селенгинском районе Бурятии продолжаются поиски 53-летнего жителя Гусиноозерска, который работал сторожем на лесоделяне в местности Загустайское. 19 мая он заступил на работу, а уже 20 мая – пропал.
Как сообщает вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», вчера в 850 метрах от деляны были найдены личные вещи и одежда пропавшего сторожа. Сам мужчина не обнаружен, его поиски продолжаются.
Фото: «Номер один»
Как сообщает вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», вчера в 850 метрах от деляны были найдены личные вещи и одежда пропавшего сторожа. Сам мужчина не обнаружен, его поиски продолжаются.
Фото: «Номер один»
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