Происшествия 26.05.2023 в 11:24

В Бурятии нашли одежду пропавшего сторожа

Сам мужчина не обнаружен
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии нашли одежду пропавшего сторожа
В Селенгинском районе Бурятии продолжаются поиски 53-летнего жителя Гусиноозерска, который работал сторожем на лесоделяне в местности Загустайское. 19 мая он заступил на работу, а уже 20 мая – пропал.

Как сообщает вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», вчера в 850 метрах от деляны были найдены личные вещи и одежда пропавшего сторожа. Сам мужчина не обнаружен, его поиски продолжаются.

Фото: «Номер один»
Теги
розыск

Все новости

«Ростелеком» модернизировал систему видеомониторинга лесных пожаров в Бурятии
26.05.2023 в 12:32
В Улан-Удэ сотового оператора оштрафовали почти на миллион из-за звонка мошенников
26.05.2023 в 12:15
Наскальные надписи в Монголии внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
26.05.2023 в 11:58
Житель Бурятии обгорел на пожаре в гараже
26.05.2023 в 11:49
Жители Бурятии отсудили у недобросовестного бизнеса более 1 млн рублей
26.05.2023 в 11:40
В Бурятии нашли одежду пропавшего сторожа
26.05.2023 в 11:24
В России возрождены традиции военно-полевой почты
26.05.2023 в 11:17
В Улан-Удэ 20-летний закладчик получил 8 лет «строгача»
26.05.2023 в 11:15
В Бурятии пожилые водители устроили два ДТП
26.05.2023 в 10:29
В Бурятии уничтожат весь заболевший бруцеллезом скот
26.05.2023 в 10:10
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 мая

Читайте также
Житель Бурятии обгорел на пожаре в гараже
Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём
26.05.2023 в 11:49
В Улан-Удэ 20-летний закладчик получил 8 лет «строгача»
Парень оборудовал в городе 18 тайников с наркотиками
26.05.2023 в 11:15
В Бурятии пожилые водители устроили два ДТП
В результате аварий три человека оказались в больнице
26.05.2023 в 10:29
В Бурятии уничтожат весь заболевший бруцеллезом скот
Пока известно о заражении 21 животного в одном из хозяйств Джидинского района
26.05.2023 в 10:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru