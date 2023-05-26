Житель Бурятии обгорел на пожаре в гараже

Вечером 25 мая на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании гаража на территории частного домовладения в посёлке Бараты Селенгинского района.«На момент прибытия огнеборцев брусовой гараж горел изнутри. Находившийся в нем автомобиль «УАЗ 469» эвакуировать не представлялось возможным. Для ликвидации огня пожарным понадобилось 11 минут», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара обгорел гараж, выгорел моторный отсек автомобиля. 26-летний мужчина, пытавшийся потушить огонь, получил ожоги рук 1-й и 2-й степени. Его госпитализировали в Гусиноозёрскую ЦРБ.По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при проведении ремонтных работ в гараже.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС