Происшествия 26.05.2023 в 11:49
Житель Бурятии обгорел на пожаре в гараже
Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём
Текст: Константин Воронов
Вечером 25 мая на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании гаража на территории частного домовладения в посёлке Бараты Селенгинского района.
«На момент прибытия огнеборцев брусовой гараж горел изнутри. Находившийся в нем автомобиль «УАЗ 469» эвакуировать не представлялось возможным. Для ликвидации огня пожарным понадобилось 11 минут», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара обгорел гараж, выгорел моторный отсек автомобиля. 26-летний мужчина, пытавшийся потушить огонь, получил ожоги рук 1-й и 2-й степени. Его госпитализировали в Гусиноозёрскую ЦРБ.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при проведении ремонтных работ в гараже.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент прибытия огнеборцев брусовой гараж горел изнутри. Находившийся в нем автомобиль «УАЗ 469» эвакуировать не представлялось возможным. Для ликвидации огня пожарным понадобилось 11 минут», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара обгорел гараж, выгорел моторный отсек автомобиля. 26-летний мужчина, пытавшийся потушить огонь, получил ожоги рук 1-й и 2-й степени. Его госпитализировали в Гусиноозёрскую ЦРБ.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при проведении ремонтных работ в гараже.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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