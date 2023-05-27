Происшествия 27.05.2023 в 12:09

В Бурятии водитель «Жигулей» сбил корову

В аварии серьезно пострадала пожилая пассажирка авто
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии водитель «Жигулей» сбил корову
ДТП произошло 26 мая на просёлочной дороге в улусе Тохой Селенгинского района. Как сообщает вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», 56-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил переходящую дорогу корову.

В результате аварии травмы получила 73-летняя пассажирка автомобиля, она госпитализирована. Еще одна 56-летняя пассажирка после осмотра медиками отпущена домой.

Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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ЗУРХАЙ
с 24 по 30 мая

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