Происшествия 27.05.2023 в 12:09
В Бурятии водитель «Жигулей» сбил корову
В аварии серьезно пострадала пожилая пассажирка авто
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло 26 мая на просёлочной дороге в улусе Тохой Селенгинского района. Как сообщает вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», 56-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил переходящую дорогу корову.
В результате аварии травмы получила 73-летняя пассажирка автомобиля, она госпитализирована. Еще одна 56-летняя пассажирка после осмотра медиками отпущена домой.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
В результате аварии травмы получила 73-летняя пассажирка автомобиля, она госпитализирована. Еще одна 56-летняя пассажирка после осмотра медиками отпущена домой.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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