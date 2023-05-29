В Бурятии в ДТП пострадала подруга байкера

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, вечером в субботу в 5 км от села Утата Закаменского района 51-летний водитель автомобиля «Митсубиши Кантер» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии травмы получили водитель и 55-летняя пассажирка грузовика, их доставили в больницу.





За выходные в Бурятии произошло 48 аварий, в том числе несколько ДТП с пострадавшими.Еще одно ДТП произошло в воскресенье днем неподалеку от села Зактуй Тункинского района. Там перевернулся 36-летний водитель мотоцикла «Кавасаки», ехавший со стороны Аршана в направлении Култука. В результате аварии травмы получила 38-летняя пассажирка байка. Женщину госпитализировали в местную больницу.Фото: ГИБДД Бурятии