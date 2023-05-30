Происшествия 30.05.2023 в 09:41

Житель Бурятии получил суровый приговор за избиение матери и убийство

Мужчина проведет 14 лет в колонии особого режима
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии получил суровый приговор за избиение матери и убийство
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 52-летнего мужчины, обвиняемого в нанесении побоев и убийстве.

Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал в Закаменске вместе с пожилой матерью, находился на ее иждивении, нигде не работал, злоупотреблял спиртным. При этом пьяным он неоднократно избивал мать, за что в первый раз был привлечен к административной ответственности, во второй – к уголовной.

Вечером 6 июля 2022 года обвиняемый с сожительницей находились в квартире у знакомого местного жителя, с которым употребляли спиртное. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе обвиняемый нанес собутыльнику множество ударов кулаками и термосом по голове, после чего задушил его голыми руками.

Переночевав в квартире потерпевшего, утром мужчина предпринял попытку инсценировать суицид, после чего с сожительницей скрылся с места происшествия. Однако вскоре злоумышленника изобличили и задержали.

Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений и приговоров назначил ему 14 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы сроком 1 год 8 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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