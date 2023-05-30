Происшествия 30.05.2023 в 10:10
На трассе в Бурятии перевернулся «Клюгер»
Управлявшая им девушка получила травмы
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло днем 29 мая в Кижингинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 31-летняя девушка за рулем автомобиля «Тойота Клюгер», ехавшая со стороны Кижинги в направлении Хоринска, не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась.
В результате аварии девушка получила травмы различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии девушка получила травмы различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД Бурятии
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