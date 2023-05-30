На трассе в Бурятии перевернулся «Клюгер»

ДТП произошло днем 29 мая в Кижингинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 31-летняя девушка за рулем автомобиля «Тойота Клюгер», ехавшая со стороны Кижинги в направлении Хоринска, не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась.В результате аварии девушка получила травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии