Происшествия 30.05.2023 в 13:25

В Улан-Удэ похититель туалетной воды постригся, чтобы его не узнали полицейские

Однако эта уловка не спасла молодого человека от задержания
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ похититель туалетной воды постригся, чтобы его не узнали полицейские
В полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже в парфюмерном магазине на ул. Балтахинова. Представитель торговой точки рассказал, что неизвестные похитили с полки флакон женской туалетной воды стоимостью около 9 тысяч рублей.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, просмотрев видеозаписи с камер видеонаблюдения, установили приметы подозреваемых и передали ориентировку наружных нарядам правоохранителей.

«В результате отработки прилегающей территории росгвардейцы задержали 21-летнего горожанина. После преступления молодой человек зашел в парикмахерскую и подстригся, чтобы изменить внешний облик. Но его все равно опознали сотрудники Росгвардии. Второго подозреваемого задержали полицейские, им оказался 17-летний улан-удэнец, у которого изъято похищенное», - рассказали в Росгвардии Бурятии.


Как выяснилось, один из задержанных похитил с витрины флакон туалетной воды и передал сообщнику, который спрятал его в свой пакет и покинул торговый зал, не оплатив товар. Затем злоумышленники разошлись в разные стороны. Впоследствии один из задержанных планировал подарить краденную туалетную воду своей девушке.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии
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