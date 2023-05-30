Происшествия 30.05.2023 в 13:39

По Москве ударили беспилотники

«Все экстренные службы города находятся на местах происшествий», - сообщают власти
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Текст: Евгения Гармаева
По Москве ударили беспилотники
Сегодня, 30 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале сообщил, что несколько БПЛА атаковали разные районы города. 

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», 

- сообщает он.
Собянин добавляет, что на время работы экстренных служб проводят мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.
Кроме того, официально подтвердили взрывы по Московской области.  

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов – это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников»,

– написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале.
 Точное количество взрывов уточняется, данные обновляются.


Фото: скриншот из видео 
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федералы Москва взрыв беспилотники

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