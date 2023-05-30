Происшествия 30.05.2023 в 17:12

В Улан-Удэ откачали двух подростков, напившихся до потери сознания

Пьяных детей пришлось экстренно госпитализировать
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ откачали двух подростков, напившихся до потери сознания
В Улан-Удэ двух подростков 13 и 14 лет экстренно госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации Детской республиканской клинической больницы. Как сообщили в ДРКБ, детей доставили в больницу без сознания в состоянии алкогольного опьянения. В течение суток им проводили интенсивную дезинтоксикационную терапию, а после улучшения состояния перевели в отделение для дальнейшего лечения.

«Всего с начала года в подобном состоянии поступило 10 детей. А в целом в приемном покое ДРКБ состояние алкогольного опьянения зафиксировано у 105 детей с начала года. Чаще всего поступают дети-подростки 13-14 лет и старше с травмами, телесными повреждениями на фоне употребления алкоголя», - рассказали в больнице.

Как отмечают врачи, токсическое влияние алкоголя на центральную нервную систему, функцию головного мозга и в целом на организм особенно опасно для ребенка. Острое, даже однократное, отравление алкоголем не пройдет бесследно, проявившись в дальнейшем как минимум нарушением когнитивных функций. Могут возникнуть изменения поведения, а также различные заболевания внутренних органов.

Фото: «Номер один»
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алкоголь подросток

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