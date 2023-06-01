В Улан-Удэ вынесли приговор прохожим, убившим автомобилиста его же битой

1 июня Верховной суд Бурятии вынес приговор в отношении двух мужчин. Один из них обвинялся в убийстве, второй – в убийстве, двух эпизодах кражи и оскорблении судьи.Как рассказали в пресс-службе суда, вечером 21 декабря 2021 года на проспекте Строителей в Улан-Удэ обвиняемые проходили мимо остановившегося возле магазина «Титан-Эконом» автомобиля. Между одним из мужчин и водителем произошла словесная ссора, в ходе которой автомобилисту предложили выйти из машины, чтобы поговорить.Водитель принял вызов и, вооружившись деревянной битой, вышел и ударил одного из оппонентов по голове. Однако справится с двумя противниками автомобилист не смог. Мужчины повалили его на землю, отобрали биту и начали жестоко избивать ногами и его же оружием. Нанесенные травмы были настолько серьезными, что спустя 8 часов после происшествия водитель умер в больнице.На суде обвиняемые вину в убийстве не признали, заявив, что лишь защищались от потерпевшего.«Однако в ходе судебного следствия доводы стороны защиты не нашли своего подтверждения. Вина подсудимых в совершении преступления подтверждена совокупностью согласующихся между собой доказательств: показаниями свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, заключениями экспертиз и другими доказательствами», - сообщили в Верховном суде Бурятии.В итоге суд признал обоих подсудимых виновными. Мужчина, обвиняемый в убийстве, кражах и оскорблении судьи, по совокупности преступлений получил 17 лет колонии строгого режима. Его приятель – 12 лет колонии строгого режима. Также им назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок полтора года.Фото: pixabay.com