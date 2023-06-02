Происшествия 02.06.2023 в 09:08

В Улан-Удэ сбили 4-летнего ребенка на самокате

ДТП произошло во дворе жилого дома
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сбили 4-летнего ребенка на самокате
Наезд на маленького ребенка случился днем 1 июня во дворе дома по пр. Строителей, 78а. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 30-летняя водитель автомобиля «Тойота Витц» сбила 4-летнего мальчика, катавшегося на самокате. В результате наезда у ребенка диагностировали перелом правой большеберцовой кости, пострадавшего госпитализирован в ДРКБ.

Фото: ГИБДД Бурятии
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