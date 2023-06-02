В Улан-Удэ сбили 4-летнего ребенка на самокате

Наезд на маленького ребенка случился днем 1 июня во дворе дома по пр. Строителей, 78а. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 30-летняя водитель автомобиля «Тойота Витц» сбила 4-летнего мальчика, катавшегося на самокате. В результате наезда у ребенка диагностировали перелом правой большеберцовой кости, пострадавшего госпитализирован в ДРКБ.Фото: ГИБДД Бурятии