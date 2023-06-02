В Улан-Удэ будут судить алкобарона

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Улан-Удэ. Он обвиняется в продаже немаркированной алкогольной продукции и торговле алкоголем без соответствующей лицензии. Оба деяния совершены в особо крупном размере.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с июня 2021 по июль 2022 года обвиняемый без соответствующей лицензии приобрел, хранил и продавал немаркированную алкогольную продукцию. Торговля контрафактным алкоголем бойко шла не только в Улан-Удэ, но и в Иволгинском и Джидинском районах республики. Всего из незаконного оборота было изъято 18 тысяч бутылок на общую сумму 4,7 млн рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу.Фото: МВД Бурятии