Происшествия 02.06.2023 в 13:52

В районе Бурятии пожарник-доброволец помог справиться с огнем

Благодаря усилиям мужчины и огнеборцев, пламя не достигло соседних строений
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии пожарник-доброволец помог справиться с огнем

Вечером 31 мая в пожарно-спасательную службу сообщили о возгорании в поселке Лесозаводский Заиграевского района. Там загорелась летняя кухня. До прибытия основной команды огнеборцев на место вызова приехал доброволец из добровольной пожарной команды сельского поселения «Горхонское» Ринат Гелазутдинов.

«До прибытия основных сил пожарной охраны доброволец локализовал открытое горение. Благодаря совместным действиям Рината Харисовича и пожарных, удалось предотвратить распространение на соседние постройки. Для ликвидации открытого огня понадобилось 27 минут»,

- рассказали в бурятском агентстве ГО и ЧС.
Причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки. В результате пожара полностью уничтожена крыша постройки.


Фото: Номер один

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