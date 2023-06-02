В Улан-Удэ мужчина довел до самоубийства своего отца

В Улан-Удэ Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении 44-летнего мужчины, который довел до самоубийства своего отца. Сын проживал вместе с пожилыми родителями, однако вместо того, чтобы заботиться о них, часто выпивал, а на замечания родителей отвечал им нецензурной бранью, плевал в лицо и бил.

Из материалов уголовного дела известно, что 44-летний улан-удэнец работал вахтовым методом, был холост. Когда мужчина возвращался с вахты, он проживал с родителями, так как собственного жилья у него не было.

Вахтовик любил злоупотреблять алкоголем, часто являлся домой нетрезвым, приводил с собой женщин. Пожилым родителям такое поведение сына категорически не нравилось, они его упрекали, делали замечания и ставили ему в пример брата, который был его полной противоположностью.

На справедливые замечания родителей сын отвечал нецензурной бранью, мог плюнуть в лицо отцу, а однажды и вовсе избил его.

Пожилой мужчина остро переживал происходившее, ему было больно и обидно терпеть пьяные выходки сына.

Однажды отец не выдержал и покончил с жизнью.

Когда пенсионера обнаружили, спасать его было уже поздно – он умер. В кармане брюк обнаружили предсмертную записку, где пожилой мужчина просил считать виновным в случившемся своего сына.

Суд признал улан-удэнца виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.110 УК РФ 1 (доведение лица до самоубийства путем угроз, жестокого обращения, систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего) и приговорил к двум годам лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу, прокуратура Октябрьского района намерена обжаловать мягкий приговор.





Фото: "Номер один"