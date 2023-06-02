Происшествия 02.06.2023 в 17:55
Прибайкальский район Бурятии накрыла волна смертельных ДТП
В двух авариях там погибли 5 человек, еще 4 травмированы
Текст: Константин Воронов
Вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7» сообщил о втором смертельном ДТП, которое случилось сегодня днем в этом районе Бурятии. Как рассказали в чате, в 3 км от села Горячинск съехал в кювет и перевернулся автомобиль "Тойота Карина".
В результате аварии погибли 3 человека, в том числе 20-летний водитель. Еще двое получили травмы различной степени тяжести. Как уточнили в чате, среди погибших и пострадавших детей нет.
Напомним, ранее на перевале Мандрик столкнулись автомобиль «Тойота» и школьный автобус. В этой аварии погибли два человека, еще двое пострадали.
Фото: «Номер один»
В результате аварии погибли 3 человека, в том числе 20-летний водитель. Еще двое получили травмы различной степени тяжести. Как уточнили в чате, среди погибших и пострадавших детей нет.
Напомним, ранее на перевале Мандрик столкнулись автомобиль «Тойота» и школьный автобус. В этой аварии погибли два человека, еще двое пострадали.
Фото: «Номер один»