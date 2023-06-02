Происшествия 02.06.2023 в 17:34

Два человека погибли в ДТП на перевале Мандрик в Бурятии

Столкнулись легковушка и школьный автобус
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Текст: Константин Воронов
Два человека погибли в ДТП на перевале Мандрик в Бурятии
ДТП произошло сегодня днем на перевале Мандрик в Прибайкальском районе Бурятии. Как сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», там столкнулись иномарка и школьный автобус. 

«Автомобиль «Тойота Пробокс» выехал на полосу встречного движения и столкнулся со школьным автобусом. Автобус на момент аварии был без пассажиров», - рассказали в чате.

Сейчас на данном участке введено реверсивное движение, из-за чего образовалась большая пробка из автомобилей.

Как уточнили в ГИБДД Бурятии, 74-летний водитель автомобиля «Тойота Пробокс», проживающий в Иркутской области, двигался со стороны Иркутска. На 419-м км трассы он совершил столкновение со школьным автобусом под управлением 73-летнего мужчины.

«В результате аварии водитель и 74-летняя пассажирка иномарки погибли на месте происшествия. Водитель автобуса и 79-летний пассажир легкового автомобиля получили травмы», - рассказали в Госавтоинспекции.
 
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.



Фото:ГИБДД Бурятии
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