Два человека погибли в ДТП на перевале Мандрик в Бурятии

ДТП произошло сегодня днем на перевале Мандрик в Прибайкальском районе Бурятии. Как сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», там столкнулись иномарка и школьный автобус.





«Автомобиль «Тойота Пробокс» выехал на полосу встречного движения и столкнулся со школьным автобусом. Автобус на момент аварии был без пассажиров», - рассказали в чате.



Сейчас на данном участке введено реверсивное движение, из-за чего образовалась большая пробка из автомобилей.





В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.









Как уточнили в ГИБДД Бурятии, 74-летний водитель автомобиля «Тойота Пробокс», проживающий в Иркутской области, двигался со стороны Иркутска. На 419-м км трассы он совершил столкновение со школьным автобусом под управлением 73-летнего мужчины.«В результате аварии водитель и 74-летняя пассажирка иномарки погибли на месте происшествия. Водитель автобуса и 79-летний пассажир легкового автомобиля получили травмы», - рассказали в Госавтоинспекции.Фото:ГИБДД Бурятии