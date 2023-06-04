Происшествия 04.06.2023 в 11:10

Житель Улан-Удэ перевёл псевдоброкеру почти 3 миллиона рублей

Афера произошла по телефону
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Житель Улан-Удэ перевёл псевдоброкеру почти 3 миллиона рублей

За первую половину 2023 года более 890 жителей Республики Бурятия отдали мошенникам 229,7 млн. рублей. Только за последнюю неделю 68 граждан республики перевели 17 млн. рублей.

Не так давно, как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина перевёл 2,8 мил. рублей на банковский счет очередного злоумышленника. Звонивший представился сотрудником брокерской фирмы и предложил заработать на сделках с валютой. Мужчина ему поверил и перевёл свои деньги.

«Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников!»,

- предупреждают в прокуратуре РБ.
Чаще всего злоумышленники действуют с помощью обмана при совершении сделок купли-продажи. Также они взламывают страницы пользователей в социальных сетях, чтобы попросить деньги в долг. Иногда через звонки и обмен товара на всеразличных сайтах.



Фото: Pixabay

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