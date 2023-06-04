Происшествия 04.06.2023 в 12:13

В Улан-Удэ госпитализировали подростков, пострадавших в ДТП

Автомобиль с несовершеннолетними улетел в кювет
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ госпитализировали подростков, пострадавших в ДТП

Сегодня утром в аварию попали четыре подростка. Инцидент произошёл в 101 микрорайоне. Пo предварительным данным водитель автомобиля «Хонда» совершил наезд на электрooпoру, после чего автомобиль улетел в кювет. Пострадавших парней и девушек в срочном порядке госпитализировали.

«В результате ДТП четверо несовершеннолетних (две девушки и два юноши 2006-2007 года рождения) доставлены в медицинское учреждение»,

- УГИБДД пo Бурятии.

В данный момент автоинспекторы устанавливают все обстоятельства аварии. Также выясняется кто именно из несовершеннолетних был за рулём в момент столкновения. 



Фото: Pixabay

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