Происшествия 04.06.2023 в 12:13
В Улан-Удэ госпитализировали подростков, пострадавших в ДТП
Автомобиль с несовершеннолетними улетел в кювет
Текст: Номер один
Сегодня утром в аварию попали четыре подростка. Инцидент произошёл в 101 микрорайоне. Пo предварительным данным водитель автомобиля «Хонда» совершил наезд на электрooпoру, после чего автомобиль улетел в кювет. Пострадавших парней и девушек в срочном порядке госпитализировали.
«В результате ДТП четверо несовершеннолетних (две девушки и два юноши 2006-2007 года рождения) доставлены в медицинское учреждение»,- УГИБДД пo Бурятии.
В данный момент автоинспекторы устанавливают все обстоятельства аварии. Также выясняется кто именно из несовершеннолетних был за рулём в момент столкновения.
Фото: Pixabay