Происшествия 05.06.2023 в 11:52

Житель Улан-Удэ попал под ночной трамвай

Это уже второе подобное происшествие за последние дни
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ попал под ночной трамвай
Наезд трамвая на человека произошел в Улан-Удэ в ночь с субботы на воскресенье. В этот день из-за празднования юбилея республики движение трамваев в городе продлили на несколько часов.

«Около часа ночи 34-летняя водитель трамвая на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Ключевская совершила наезд на 39-летнего мужчину. Пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД Бурятии.

Напомним, это уже второе подобное происшествие за последние дни. Предыдущее случилось вечером 29 мая на улице Балтахинова, когда трамвай наехал на лежащего между рельсами мужчину.

Фото: скриншот видео «Аварком кузов-салон»
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