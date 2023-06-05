Происшествия 05.06.2023 в 11:52
Житель Улан-Удэ попал под ночной трамвай
Это уже второе подобное происшествие за последние дни
Текст: Константин Воронов
Наезд трамвая на человека произошел в Улан-Удэ в ночь с субботы на воскресенье. В этот день из-за празднования юбилея республики движение трамваев в городе продлили на несколько часов.
«Около часа ночи 34-летняя водитель трамвая на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Ключевская совершила наезд на 39-летнего мужчину. Пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Напомним, это уже второе подобное происшествие за последние дни. Предыдущее случилось вечером 29 мая на улице Балтахинова, когда трамвай наехал на лежащего между рельсами мужчину.
Фото: скриншот видео «Аварком кузов-салон»
«Около часа ночи 34-летняя водитель трамвая на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Ключевская совершила наезд на 39-летнего мужчину. Пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Напомним, это уже второе подобное происшествие за последние дни. Предыдущее случилось вечером 29 мая на улице Балтахинова, когда трамвай наехал на лежащего между рельсами мужчину.
Фото: скриншот видео «Аварком кузов-салон»