Жительница Бурятии едва не убила мужа из-за найденной женской кофты

В январе текущего года в Иволгинском районе ссора между супругами едва не окончилась убийством. Женщина вернулась домой после корпоратива. В это время ее муж уже спал. Когда она готовилась ко сну, ее ждал «сюрприз». Она расправила постель и увидела в ней чужую женскую кофту. Сельчанка разбудила супруга, чтобы выяснить, кому принадлежит одежда. Она поняла, что муж ей врет и заподозрила его в измене. Началась ссора, во время которой сельчанка начала выгонять изменника из дома. Тогда он ударил ее по лицу кулаком.

«Подсудимая, испугавшись действий супруга, пошла на кухню, взяла кухонный нож, чтобы напугать его. После чего, используя кухонный нож в качестве оружия, умышленно нанесла им удар в область грудной клетки слева»,

- говорится в сообщении Иволгинского районного суда.



Во время судебного заседания жительница Иволгинского района свою вину признала частично.

Суд учел в совокупности смягчающие и отягчающие обстоятельства и вынес приговор – 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Приговор вступил в законную силу.





Фото: Номер один