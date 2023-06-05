В Бурятии инвалид-колясочник нанес 11 ударов ножом обидчику своей сестры

В декабре 2022 года в Иволгинском районе дружеская посиделка обернулась убийством. Александр, Анастасия и Петр собрались и вместе распивали спиртное. Петр – инвалид-колясочник, а Анастасия – его сестра. В какой-то момент между Анастасией и Александром развязалась ссора. Разгоряченный алкоголем мужчина схватил сельчанку за волосу и начал бить кулаком по лицу. Она стала кричать и звать на помощь.

«Испугавшись за жизнь и здоровье своей сестры, Петр, являющийся инвалидом 1 группы и передвигающийся на инвалидной коляске, вооружившись в доме для устрашения кухонным ножом, направился на веранду, крикнув при этом, чтобы Александр отпустил его сестру»,

- рассказывают в Иволгинском районном суде.



После этого пьяный переключил внимание на Александра, схватил его за руки и рывком сбросил на пол с инвалидного кресла. Но Петр оказал сопротивление – схватил нападавшего за ноги и повалил на пол. Во время этой потасовки Петр начал бить противника ножом по бедрам, а тот пытался вырвать оружие. Не удалось. Через некоторое время Александр скончался. Позднее криминалисты выяснили, что мужчине нанесли 11 ударов.

Суд квалифицировал действия Петра по статье о превышении пределов необходимой самообороны. Учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельства, инвалиду вынесли приговор – 10 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.





Все имена участников изменены.





Фото: Номер один